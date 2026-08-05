Атака РФ на Киевщину: 8 человек погибли на станции "Квитнева", когда ждали поезд

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Восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитнева" в Броварском районе во время атаки РФ

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Броварской РГА Виталий Бигун, передает RegioNews.

По его словам, ночью электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.

Он также уточнил, что враг нанес удары по составам с продуктами. Кроме того, повреждены жилые дома.

В соцсетях публикуют ужасные кадры последствий вражеской атаки.

ВНИМАНИЕ! Чувствительные кадры

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов на семи локациях. По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.