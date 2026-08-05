09:40  05 августа
На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня
07:44  05 августа
В Ивано-Франковске в городском озере нашли тело мужчины
23:55  04 августа
Дизель растет в цене безостановочно: как изменились ценники на АЗС
UA | RU
UA | RU
05 августа 2026, 10:17

Россияне кассетными боеприпасами уничтожили сортировочный центр "Новой почты" в Киеве: есть погибшие и раненые

05 августа 2026, 10:17
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный терминал "Новой почты" в столице. Враг применил кассетные боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате обстрела погибли три человека – два водителя компании-перевозчика и работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. В компании заявили, что оказывают всю необходимую поддержку и помощь семьям погибших и пострадавших.

На месте удара продолжается оценка ущерба. В "Новой почте" заверили, что компенсируют клиентам полную объявленную стоимость уничтоженных и поврежденных посылок и свяжутся с каждым отправителем.

Несмотря на разрушения, компания продолжает работать в штатном режиме благодаря перераспределению логистических потоков.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров. Электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26, сообщалось об одном погибшем человеке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы погибшие Новая почта пострадавшие последствия
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
В Чехии изменили правила временной защиты военнообязанных украинцев: детали
05 августа 2026, 11:13
Россияне обстреляли два района Харькова: повреждено предприятие и дом, есть пострадавшие
05 августа 2026, 10:59
В Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик
05 августа 2026, 10:57
Массированный удар РФ по Киеву и Киевщине: 17 погибших, 44 пострадавших – Зеленский
05 августа 2026, 10:48
Вражеские удары и непогода оставили без света потребителей в 7 областях – Минэнерго
05 августа 2026, 10:29
Профессионалы вместо "лояльных": что нужно Украине, чтобы не проиграть войну истощению
05 августа 2026, 09:56
Атака РФ на Киевщину: 8 человек погибли на станции "Квитнева", когда ждали поезд
05 августа 2026, 09:55
На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня
05 августа 2026, 09:40
РФ может готовить вторжение на Черниговщину: в ГПСУ рассказали об угрозе
05 августа 2026, 09:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Павел Казарин
Все блоги »