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В ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный терминал "Новой почты" в столице. Враг применил кассетные боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате обстрела погибли три человека – два водителя компании-перевозчика и работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. В компании заявили, что оказывают всю необходимую поддержку и помощь семьям погибших и пострадавших.

На месте удара продолжается оценка ущерба. В "Новой почте" заверили, что компенсируют клиентам полную объявленную стоимость уничтоженных и поврежденных посылок и свяжутся с каждым отправителем.

Несмотря на разрушения, компания продолжает работать в штатном режиме благодаря перераспределению логистических потоков.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров. Электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26, сообщалось об одном погибшем человеке.