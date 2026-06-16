4 тисячі доларів за "подорож": на Закарпатті ділки продавали "квитки" для ухилянтів
На Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Зловмисники шукали "клієнтів" у різних областях України. Вони інструктували щодо прибуття на Закарпаття в обхід блокпостів, після чого визначали місце передачі коштів. Після цього один із організаторів супроводжував "клієнта" до місця перетину кордону.
Правоохоронці затримали їх поблизу річки Тиса. Клієнту за 4 тисячі доларів обіцяли переправлення до Румунії. Тепер організаторам загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.
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