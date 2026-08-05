Харьковщина под обстрелами: один человек погиб, семеро пострадали
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 21 населенному пункту Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак один человек погиб, еще семеро получили ранения.
В городе Балаклея пострадали три женщины в возрасте 87, 79 и 72 года. В Богодухове ранения получили две женщины – 61 и 44 лет, еще две 65-летние женщины получили острую реакцию на стресс.
В селе Огурцовка Шевченковского общества погибла 75-летняя женщина. Также медики оказали помощь 44-летней женщине, получившей ранение 3 августа в селе Рубежное Волчанской общины.
Кроме этого, в селе Новоосиново Куриловской общины в результате взрыва неизвестного устройства погиб 84-летний мужчина.
Враг применил по области разные виды вооружения, в том числе 6 ракет, 10 управляемых авиабомб, ударные беспилотники "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.
В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.
Повреждения получили жилые дома, многоквартирные дома, магазины, предприятия, хозяйственные постройки, автомобили, электросети и другие гражданские объекты.
Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли почти 20 ударов по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под прицелом окупантов оказались три района области.