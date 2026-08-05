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05 августа 2026, 09:14

Харьковщина под обстрелами: один человек погиб, семеро пострадали

05 августа 2026, 09:14
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 21 населенному пункту Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак один человек погиб, еще семеро получили ранения.

В городе Балаклея пострадали три женщины в возрасте 87, 79 и 72 года. В Богодухове ранения получили две женщины – 61 и 44 лет, еще две 65-летние женщины получили острую реакцию на стресс.

В селе Огурцовка Шевченковского общества погибла 75-летняя женщина. Также медики оказали помощь 44-летней женщине, получившей ранение 3 августа в селе Рубежное Волчанской общины.

Кроме этого, в селе Новоосиново Куриловской общины в результате взрыва неизвестного устройства погиб 84-летний мужчина.

Враг применил по области разные виды вооружения, в том числе 6 ракет, 10 управляемых авиабомб, ударные беспилотники "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Повреждения получили жилые дома, многоквартирные дома, магазины, предприятия, хозяйственные постройки, автомобили, электросети и другие гражданские объекты.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли почти 20 ударов по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под прицелом окупантов оказались три района области.

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