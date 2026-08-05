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05 августа 2026, 08:58

Основное направление удара – Киевщина: РФ запустила по Украине 28 ракет и 115 беспилотников

05 августа 2026, 08:58
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными БпЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Основное направление удара – Киевщина.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 98 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 5 августа 2026 года

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов на семи локациях. Погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров.

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