Профессионалы вместо "лояльных": что нужно Украине, чтобы не проиграть войну истощению
Без военной экспертизы. Только эмоции и наивные мечты. Мы находимся на очень сложном отрезке войны, потому что истощение, потому что больно, потому что хочется, чтобы это все закончилось
Без военной экспертизы. Только эмоции и наивные мечты. Мы находимся на очень сложном отрезке войны, потому что истощение, потому что больно, потому что хочется, чтобы это все закончилось
Но и осознанно упорны, что сдача позиций, капитуляция, деградация, отказ от сопротивления приведут к потере всего и сразу: жизни в не меньших пропорциях, чем во время боевых действий, дома навсегда, любой надежды на развитие и восстановление, справедливый и достойный финал. Выбирать между рабством и борьбой (с собой, за своих, против чужаков) очень не сложно. Сложно жить с этим выбором. Но без него жизни нет вообще, потому что только существование, боль и стыд. Я всем сердцем желаю врагам таких же ночей и дней, просто пропорционально умноженных на эти все годы.
Что нужно делать:
- военные должны иметь настолько много поддержки, насколько это возможно и не возможно. Извините, но не на словах про "слава ВСУ", потому что слова затираются и обесцениваются. Ценны только действия;
- конкуренция за качество и стоимость оборонных средств, нулевая толерантность к нечестной конкуренции;
- мобилизация эффективного управления от ОМС (блд, но в Киеве и других городах должны строиться укрытия, потому что только так здесь будут люди; а энергетическая стойкость должна строиться через диверсификацию и максимальную мобильность решений, даже если они точечные);
- из каждого утюга (избиратели, беженцы, аналитические центры, медиа) должен звучать голос разума о не безлимитной украинской стойкости и инвестициях в ПВО, экономику. Безопасность стоит очень дорого, но коллапс Украины будет стоить дороже;
- управленческая вертикаль из толковых, а не лояльных к президенту. Это и в его интересах;
- уничтожать источник проблемы, а не микроскопом забивать гвозди (очень хорошая аналогия со сбиванием дронов на территории НАТО дорогостоящими ракетами). Абсолютно логична и целиком законна военная цель на территории врага, с которой запускают всю эту российскую и северокорейскую срань;
- не поедать друг друга из-за усталости и упадка сил, потому что сорвать боль и накопленную злость легче на ближнем, который рядом, а не на автократе, который в кремле и дотянуться до которого пока не получится.
Киев выстоит.
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