Дизель растет в цене безостановочно: как изменились ценники на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и других факторов регулярно меняются цены на АЗС. Стало известно, какая сейчас цена на горючее
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 4 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 81,25 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 77,89 гривны за литр (+0,08 гривны);
- дизтопливо – 92,84 гривны за литр (+0,25 гривны);
- автогаз – 43,66 гривны за литр (+0,04 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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