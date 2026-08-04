Дизель растет в цене безостановочно: как изменились ценники на АЗС

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В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и других факторов регулярно меняются цены на АЗС. Стало известно, какая сейчас цена на горючее

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 4 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 81,25 гривны за литр (без изменений);

бензин А-92 – 77,89 гривны за литр (+0,08 гривны);

дизтопливо – 92,84 гривны за литр (+0,25 гривны);

автогаз – 43,66 гривны за литр (+0,04 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.