Угрожал взорвать семью: на Закарпатье задержали мужчину с гранатой

Фото: Национальная полиция

В Хусте правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 14 июня.

Женщина обратилась за помощью и сообщила, что ее муж ведет себя агрессивно и угрожает привести в действие гранату. В это время в доме также находились их сыновья 14 и 18 лет.

На место происшествия прибыли наряды полиции. Правоохранители задержали злоумышленника и эвакуировали членов его семьи.

Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Также отдельно будет дана правовая оценка фактам домашнего насилия и угроз в адрес родных.

Пострадавшие находятся в безопасности. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, в Ужгороде мужчина с пистолетом взял жену и ребенка в заложники. Когда приехали правоохранители, он забаррикадировался в доме. На место происшествия прибыли спецназначители КОРД, задержавшие 37-летнего ранее судимого ужгородца. Потерпевших вывели из дома, они не пострадали.