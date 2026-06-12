Стрелял и угрожал ножом: в Ужгороде задержали мужчину, который удерживал семью

Фото: Национальная полиция

В Ужгороде злоумышленнику, который удерживал жену и ребенка, полиция инкриминирует незаконное обращение с оружием и лишение свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Накануне в Ужгороде полицейские провели спецоперацию по освобождению 31-летней женщины и ее 5-летней дочери, которых в частном доме против их воли удерживал вооруженный мужчина.

По предварительной информации, между супругами возникла ссора, во время которой мужчина ударил жену, после чего начал угрожать ножом. Впоследствии он вернулся с пистолетом и произвел не менее трех выстрелов.

На место происшествия прибыли спецназовцы КОРД, которые задержали 37-летнего ранее судимого жителя Ужгорода и освободили женщину и ребенка. Пострадавших вывели из дома, они не пострадали.

Задержанного в соответствии со ст. 208 УПК Украины поместили в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям. Мужчина ходил по улице и стрелял в прохожих, а затем спрятался в супермаркете и взял в заложники многих людей. Его ликвидировал полицейский спецназ.