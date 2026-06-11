В Ужгороде мужчина с пистолетом взял жену и ребенка в заложники

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Местные жители обратились в полицию. Они рассказали, что муж угрожал жене оружием, и были слышны звуки выстрелов. Когда стражи порядка приехали, муж забаррикадировался в доме, где вместе с ним находилась его жена и 5-летний ребенок. Он не шел на контакт с полицией.

"Спецназначенцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям. Мужчина ходил по улице и стрелял в прохожих, а затем спрятался в супермаркете и взял в заложники многих людей. Его ликвидировал полицейский спецназ.