Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою

Фото: Національна поліція

У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився вночі 14 червня.

Жінка звернулася по допомогу та повідомила, що її чоловік поводиться агресивно й погрожує привести в дію гранату. У цей час у будинку також перебували їхні сини віком 14 та 18 років.

На місце події негайно прибули наряди поліції. Правоохоронці затримали зловмисника та евакуювали членів його родини.

Під час огляду помешкання слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Також окремо буде надано правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу рідних.

Наразі потерпілі перебувають у безпеці. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники. Коли приїхали правоохоронці, він забарикадувався у будинку. На місце події прибули спецпризначенці КОРД, які затримали 37-річного раніше судимого ужгородця. Потерпілих вивели з будинку, вони не постраждали.