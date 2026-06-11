Фото: Национальная полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Виноградове в Закарпатье

Об этом сообщила полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика MAN, двигаясь по улице Ивана Ирлявского, съехал с дороги и въехал в группу людей, находившихся неподалеку от маршрутного автобуса.

В результате наезда 53-летняя женщина погибла на месте. Еще три женщины в возрасте 53, 54 и 72 года получили травмы, их госпитализировали.

Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать внезапное ухудшение самочувствия водителя. Впоследствии мужчина скончался в карете скорой помощи.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Напомним, в Виноградове 10 июня около 15:00 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пешеходов. Неуправляемое транспортное средство выехало на обочину и въехало в группу людей, которые выходили из маршрутного автобуса.