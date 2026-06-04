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04 июня 2026, 12:32

На Закарпатье на трассе мотоцикл во время обгона врезался в грузовик: двое погибших

04 июня 2026, 12:32
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Фото: полиция
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ДТП произошло 3 июня около 21:20 на трассе Киев-Чоп недалеко от Свалявы в Мукачевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 33-летний житель поселка Чинадиево на мотоцикле обгонял два грузовика, ехавших в попутном направлении. Он не успел вернуться в свою полосу и столкнулся со встречным грузовиком Volvo, за рулем которого находился 46-летний житель Хустщины.

В результате удара водитель мотоцикла и его пассажир, 42-летний односельчанин, погибли на месте.

Водителя грузовика осознавали – он был трезв. Полиция изъяла оба транспортных средства и поместила их на спецплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства аварии устанавливают с помощью назначенных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 1 июня в Сумской области пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста. Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему.

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