16:51  10 июня
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
14:52  10 июня
На Сумщине дети бросили в огонь подозрительный предмет: произошел взрыв
13:20  10 июня
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 14:29

На Закарпатье мотоцикл врезался в опору: погиб 17-летний водитель

10 июня 2026, 14:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 10 июня в Хустском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 17-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 17-летний житель села Липовец двигался по мотоциклу Rottor Onyx 300 вместе с 17-летним пассажиром из села Залом. При проезде закругленного участка дороги водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и столкнулся с бетонной электроопорой.

От полученных травм водитель умер в карете скорой помощи. Пассажира с травмами госпитализировали в реанимационное отделение.

Транспортное средство изъято и помещено на специальную площадку полиции.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Прикарпатье 9 июня мотоцикл выехал на встречную полосу, вылетел на обочину и врезался в бетонную электроопору. 18-летний водитель погиб, 16-летняя пассажирка в реанимации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ДТП ПДД водитель пассажир погибший
В Полтавской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие
10 июня 2026, 10:41
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
10 июня 2026, 08:58
В Винницкой области после столкновения легковушка перевернулась в кювет: есть погибшая и пострадавшая
09 июня 2026, 12:23
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Эксначальника Одесского ТЦК Борисова остановили на выезде из Киева: ГБР проводит следственные действия
10 июня 2026, 17:38
Коррупция на оборонке: НАБУ разоблачило схему хищения запчастей к бронетехнике
10 июня 2026, 17:35
Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами
10 июня 2026, 17:19
В Киеве военный за 10 тысяч долларов продавал "поездку за границу" для уклонистов
10 июня 2026, 17:15
В Днепре серийный вор получил 5 лет тюрьмы за ограбление в университете
10 июня 2026, 16:59
В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки
10 июня 2026, 16:58
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
10 июня 2026, 16:51
До 25 тысяч за час: на Ровенщине разоблачили схему сексуальных услуг
10 июня 2026, 16:47
На Харьковщине отчим-насильник дочери погибшего Героя Украины получил пожизненное заключение
10 июня 2026, 16:34
62-летний пациент умер во время наркоза: на Львовщине подозревают анестезиолога
10 июня 2026, 16:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »