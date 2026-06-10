Фото: Национальная полиция

В ночь на 10 июня в Хустском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 17-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 17-летний житель села Липовец двигался по мотоциклу Rottor Onyx 300 вместе с 17-летним пассажиром из села Залом. При проезде закругленного участка дороги водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и столкнулся с бетонной электроопорой.

От полученных травм водитель умер в карете скорой помощи. Пассажира с травмами госпитализировали в реанимационное отделение.

Транспортное средство изъято и помещено на специальную площадку полиции.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Прикарпатье 9 июня мотоцикл выехал на встречную полосу, вылетел на обочину и врезался в бетонную электроопору. 18-летний водитель погиб, 16-летняя пассажирка в реанимации.