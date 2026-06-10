Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик влетел в людей, выходивших из автобуса

Фото: Прокуратура Украины

В Виноградове 10 июня около 15:00 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пешеходов

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Вакарова, внезапно потерял сознание за рулем. Неуправляемое транспортное средство выехало на обочину и въехало в группу людей, только что вышедших из маршрутного автобуса.

В результате наезда одна женщина погибла на месте происшествия. Еще троих пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

Во время транспортировки в медучреждение скончался и водитель грузовика.

Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 7 апреля в Одессе автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии одна женщина погибла, еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести.