Смертельна ДТП на Закарпатті: водію вантажівки могло стати зле

Фото: Національна поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Виноградові на Закарпатті

Про це повідомила поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки MAN, рухаючись вулицею Івана Ірлявського, з’їхав з дороги та в’їхав у групу людей, які перебували неподалік маршрутного автобуса.

Унаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці. Ще троє жінок віком 53, 54 та 72 роки отримали травми, їх госпіталізували.

Попередньо встановлено, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки. Згодом чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Нагадаємо, у Виноградові 10 червня близько 15:00 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та пішоходів. Некерований транспортний засіб виїхав на узбіччя та в’їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.