Фото: 103 Закарпатье – ЗЦЭМД МК

В поселке Межгорье 74-летнюю женщину укусила змея. После оказания медицинской помощи ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщили на странице Закарпатского центра экстренной медицинской помощи Facebook, передает RegioNews.

По данным медиков, предварительно речь идет об укусе карпатской гадюки, который произошел на территории собственного двора пострадавшей.

После укуса женщина пыталась самостоятельно отсосать яд. Медики отмечают, что этого делать нельзя, поскольку такие действия не помогают, а могут усугубить состояние и создать дополнительные риски.

При осмотре у пациентки зафиксировали отек кисти и губ, одышку, тошноту, а уровень сатурации снизился до 87%. Медики провели кислородную поддержку, ввели необходимые препараты, установили катетер, наложили повязку и обездвижили пораженную конечность.

После стабилизации состояния женщину госпитализировали в медицинское учреждение в Межгорье. К моменту госпитализации ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Медики также напоминают правила медицинской помощи при укусе змеи:

необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью,

обездвижить конечность,

пить достаточно жидкости,

не высасывать яд или накладывать жгут.

В тяжелых случаях симптомы могут развиваться в течение 15-30 минут и включать головокружение, тошноту, рвоту, тахикардию и потерю сознания. Особенно опасны укусы для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Как известно, в прошлом году в селе Рудка-Червинская Камень-Каширского района на Волыни змея укусила 31-летнюю женщину. Инцидент днем на приусадебном участке. По данным Центра общественного здоровья, в апреле 2025 года в Украине зафиксировали 5 случаев обращений за помощью из-за укусов змей.