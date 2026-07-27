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27 июля 2026, 21:20

В Киеве и Одессе разоблачили мужчин, которые "помогали" россиянам атаковать Украину

27 июля 2026, 21:20
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила трех российских агентов из Киева и Одесщины. Они приводили российские атаки в Киев и Одессу.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что два агента оказались безработными местными жителями. Они арендовали квартиру с "панорамным" видом на объекты критической инфраструктуры Киева и установили видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Благодаря этому россияне надеялись обнаружить локации украинского ПВО.

Также предатели пытались создать собственные агентурные ячейки для корректировки вражеских ударов в Полтавской и Черниговской областях. Вербовать людей они планировали через соцсети.

Кроме того, СБУ разоблачила руководителя крюинговой компании. Его задержали, когда он проводил разведку вблизи потенциальной "цели" в Одесской области. Он объезжал область, чтобы выявить расположение зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, прикрывающих побережье и акваторию Черного моря.

Всех предателей приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала "на горячем" агента РФ, готовившего подрыв авто военного в Николаеве. Вражеским приспешником оказался мобилизованный, самовольно покинувший воинскую часть. В поле зрения российских спецслужб фигурант попал, когда начал искать "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.

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