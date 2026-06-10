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10 июня 2026, 12:31

На Прикарпатье 18-летний мотоциклист врезался в столб: водитель погиб, 16-летняя пассажирка в реанимации

10 июня 2026, 12:31
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Фото: полиция
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ДТП произошло 9 июня около 22:30 на территории Коломыйского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель села Саджавка ехал на мотоцикле в направлении своего населенного пункта. На закругленном участке дороги юноша потерял управление из-за скорости движения. Мотоцикл выехал на встречную полосу, вылетел на обочину и врезался в бетонную электроопору.

От полученных травм 18-летний водитель погиб на месте. Его 16-летнюю пассажирку, жительницу села Ланчин, с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

Транспортное средство изъяли и поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, вечером 9 июня на Полтавщине столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса.

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