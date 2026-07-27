Кровавые сутки на Днепропетровщине: россияне совершили более полусотни атак на регион

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в течение 27 июля более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли и еще шестеро - получили ранения

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак россияне применили беспилотники и артиллерию. Вражеские удары потерпел, в частности, Никопольский район.

Оккупанты целили по городу Никополь, Красногригоревской, Марганецкой, Томаковской и Покровской общинах. Повреждены больница, предприятия, многоквартирные дома, автомобили. Два человека погибли. Пять человек пострадали. В состоянии средней тяжести госпитализирован 56-летний мужчина. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе под ударом были Зеленодольская, Апостоловская, Грушевская, Вакуловская, Девладовская общины. Повреждены админздание, автомобиль.

В Каменском районе россияне целили по Затышнянской и Божедаровской общинам. Повреждена инфраструктура.

В Павлограде повреждено предприятие. Пострадал 23-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар. По уточненной информации, из-за ночной атаки на Дубовиковское общество погибла 53-летняя женщина.

Напомним, ранее в Сумской области россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС.