ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему, который 7 апреля спровоцировал смертельное ДТП на улице Балковская в Одессе

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигался в одном направлении с маршрутным автобусом, однако не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение. В салоне автобуса находились около 20 пассажиров.

В результате аварии одна женщина погибла, еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести.

Сразу после ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ДБР и начали первоочередные следственные действия. Продолжаются необходимые экспертизы, в частности, для установления состояния водителя на момент аварии.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время он находится под наблюдением врачей.

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 7 апреля около 7:40. Было известно, что в результате столкновения погибла пассажирка маршрутки и еще 11 людей пострадали.