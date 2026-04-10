ДТП с маршруткой в Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему, который 7 апреля спровоцировал смертельное ДТП на улице Балковская в Одессе
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигался в одном направлении с маршрутным автобусом, однако не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение. В салоне автобуса находились около 20 пассажиров.
В результате аварии одна женщина погибла, еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести.
Сразу после ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ДБР и начали первоочередные следственные действия. Продолжаются необходимые экспертизы, в частности, для установления состояния водителя на момент аварии.
Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время он находится под наблюдением врачей.
Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, авария произошла 7 апреля около 7:40. Было известно, что в результате столкновения погибла пассажирка маршрутки и еще 11 людей пострадали.