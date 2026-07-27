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27 июля 2026, 21:54

В Днепре избили и ограбили военнослужащего: нападавшего задержали

27 июля 2026, 21:54
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Центральном районе города злоумышленник напал на военнослужащего, избил его и завладел сумкой, в которой находились деньги и мобильный телефон

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

26 июля около 23:00 в полицию поступило сообщение об ограблении военнослужащего в Днепре.

По предварительным данным, неизвестный мужчина напал на потерпевшего, нанес ему удары по голове, после чего вырвал из рук сумку с личными вещами.

После совершенного нападавший скрылся, надеясь избежать ответственности.

Сотрудники полиции установили личность фигуранта. Им оказался 41-летний местный житель. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Напомним, что в Прикарпатье мужчина обратился в полицию. Он заявил, что якобы нашел свою пожилую мать с травмами. Правда, оказалась иной.

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