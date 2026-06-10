Смертельна ДТП на Закарпатті: вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса

Фото: Прокуратура України

У Виноградові 10 червня близько 15:00 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та пішоходів

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, 47-річний водій вантажного автомобіля, рухаючись вулицею Вакарова, раптово знепритомнів за кермом. Некерований транспортний засіб виїхав на узбіччя та в’їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.

Унаслідок наїзду одна жінка загинула на місці події. Ще трьох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до районної лікарні.

Під час транспортування до медзакладу помер і водій вантажівки.

Наразі встановлюються всі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 7 квітня в Одесі автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії одна жінка загинула, ще 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.