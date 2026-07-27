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27 июля 2026, 21:05

Расследовал коррупцию: в Киеве задержали журналиста и повезли в ТЦК

27 июля 2026, 21:05
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Фото из открытых источников
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В Киеве задержан журналист. В редакции hromadske рассказали, что он работал над материалами о коррупции в правоохранительных органах

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

Как рассказали в редакции, журналист hromadske Евгений Шульгат ехал в такси. Полицейские остановили автомобиль и надели наручники. Основанием стало якобы нарушение правил военного учета.

"В то же время, согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, до момента задержания двумя полицейскими никаких нарушений правил военного учета у журналиста не было", - говорят в редакции.

Также в издании добавили, что Евгений Гульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов.

Полиция полиции

В полиции Киева сделали заявление о задержании мужчины. По словам правоохранителей, они остановили автомобиль и проверяли документы у водителя и пассажира. Полицейские заявили, что пассажир отказался предоставить документы, и потому ему "предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных", но он отказался.

"В связи с этим полицейские задержали мужчину и доставили его в один из районных ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. По предварительной информации, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке", - говорят в полиции.

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