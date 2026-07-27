В Кривом Роге с площадки украли качели для детей с инвалидностью

Фото: Довгинцівська райрада

Инцидент произошел в Долгинцевском районе. Там злоумышленники срезали и угнали инклюзивные качели с недостроенной детской площадки.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Кривом Роге с недостроенной детской площадки неизвестные злоумышленники украли специальные инклюзивные качели. Такое оборудование было сделано для детей с инвалидностью.

В районном совете отметили, что другие элементы площадки не были повреждены. То есть злоумышленники целенаправленно и намеренно срезали именно эту металлическую конструкцию. Полиция выясняет все обстоятельства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Напомним, в Запорожье неизвестные повредили памятные объекты на Аллее Героев. Запорожские полицейские возбудили уголовное производство, правовая квалификация – ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.