В Кривом Роге с площадки украли качели для детей с инвалидностью
Инцидент произошел в Долгинцевском районе. Там злоумышленники срезали и угнали инклюзивные качели с недостроенной детской площадки.
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Кривом Роге с недостроенной детской площадки неизвестные злоумышленники украли специальные инклюзивные качели. Такое оборудование было сделано для детей с инвалидностью.
В районном совете отметили, что другие элементы площадки не были повреждены. То есть злоумышленники целенаправленно и намеренно срезали именно эту металлическую конструкцию. Полиция выясняет все обстоятельства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.
Напомним, в Запорожье неизвестные повредили памятные объекты на Аллее Героев. Запорожские полицейские возбудили уголовное производство, правовая квалификация – ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.