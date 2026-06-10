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10 июня 2026, 17:58

На Черкасщине в ДТП травмировались два подростка на мотоцикле

10 июня 2026, 17:58
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Фото: полиция Черкасской области
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В Каневе Черкасской области правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого госпитализировали двух несовершеннолетних. Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не убедился в безопасности своего маневра

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Происшествие случилось 9 июня, около 16:45, на улице Шевченко. По предварительной информации, 48-летний водитель минивэна Opel Vivaro во время выполнения разворота не убедился в безопасности своих действий и выехал на проезжую часть.

В этот момент произошло столкновение с мотоциклом Musstang MT200-9.

В результате аварии 16-летние водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

Следователи по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, что на трассе на Киевщине столкнулись две легковушки. ДТП произошло днем 8 июня на трассе М-05 Киев – Одесса вблизи села Снежки Белоцерковского района.

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