На Черкасщине в ДТП травмировались два подростка на мотоцикле
В Каневе Черкасской области правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого госпитализировали двух несовершеннолетних. Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не убедился в безопасности своего маневра
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Происшествие случилось 9 июня, около 16:45, на улице Шевченко. По предварительной информации, 48-летний водитель минивэна Opel Vivaro во время выполнения разворота не убедился в безопасности своих действий и выехал на проезжую часть.
В этот момент произошло столкновение с мотоциклом Musstang MT200-9.
В результате аварии 16-летние водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
Следователи по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, что на трассе на Киевщине столкнулись две легковушки. ДТП произошло днем 8 июня на трассе М-05 Киев – Одесса вблизи села Снежки Белоцерковского района.