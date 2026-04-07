07 апреля 2026, 17:38

ДТП в Одессе с участием военного: одна погибшая и 11 пострадавших

Фото: ДБР
Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 апреля на улице Балковской в Одессе

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью. Водитель – военный – госпитализирован, его состояние тяжелое.

На место аварии сразу прибыли работники ГБР, предпринявшие первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). По этой статье виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Как известно, авария произошла сегодня утром около 7:40. Было известно, что в результате столкновения погибла пассажирка маршрутки. Еще несколько человек получили травмы.

Напомним, вечером 5 апреля на Волыни 17-летний водитель легковушки врезался в дерево. Один пассажир погиб, трое юношей – в больнице.

ГБР Одесса ДТП погибшая военный травмы маршрутка пассажиры
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
