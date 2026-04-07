ДТП в Одессе с участием военного: одна погибшая и 11 пострадавших

Фото: ДБР

Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 апреля на улице Балковской в Одессе

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью. Водитель – военный – госпитализирован, его состояние тяжелое.

На место аварии сразу прибыли работники ГБР, предпринявшие первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). По этой статье виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Авария произошла около 7:40.

Напомним, вечером 5 апреля на Волыни 17-летний водитель легковушки врезался в дерево. Один пассажир погиб, трое юношей – в больнице.