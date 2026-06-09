Рубка леса закончилась трагедией: на Закарпатье погиб мужчина

Фото: Telegram/Виталий Глагола

В Хустском районе Закарпатской области произошло смертельное событие во время заготовки древесины в высокогорной местности

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, инцидент произошел на выходных вблизи села Вучковое Межгорской общины в труднодоступном горном районе.

Местный житель погиб на месте в результате падения дерева, которое он самостоятельно рубил. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Рядом с мужчиной находились его родственники, которые стали свидетелями трагедии и находились в состоянии сильного психологического шока.

Медики оказали им неотложную психологическую помощь, после чего спасатели безопасно спустили их с гор в населенный пункт.

Напомним, в Запорожье дерево упало и раздавило авто, водитель погиб. Тело 39-летнего мужчины деблокировали с помощью специального оборудования. Трагедия произошла 26 апреля. Тогда в регионе бушевала непогода.