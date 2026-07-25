Драпатый и Федоров: новый шанс для системных изменений в ВСУ

И каждый раз, когда нам будут рассказывать, что люди не имеют права протестовать или требовать чего-либо от власти – стоит помнить, что без Картонного майдана у нас не было бы шанса увидеть генерала Драпатого в должности Главкома

И каждый раз, когда нам будут рассказывать, что люди не имеют права протестовать или требовать чего-либо от власти – стоит помнить, что без Картонного майдана у нас не было бы шанса увидеть генерала Драпатого в должности Главкома

Фото: kartonky.propellercrew.com

Если бы не протест общества, власти уничтожили бы антикоррупционные органы в прошлом году, власти продолжили бы строить Династию и грабить энергетику, власти отказались бы от изменений в ВСУ и вероятно поставили бы под вопрос саму возможность нашей Победы. Поэтому украинский Майдан во время военного положения демонстрирует удивительно действенный и эффективный механизм прямой демократии. Все высшее руководство государства, включая президента, должно помнить, что оно назначается обществом, должно работать на общество и быть подотчетным гражданам. Будем надеяться, что Федоров теперь получит возможность реализовать свои инициативы для Сил Обороны – это гораздо легче, когда Главком твой единомышленник.

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