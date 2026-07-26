Удар по Эпицентру в Кривом Роге: россияне ударили дроном дважды - появилось видео атаки

Фото: "Свої"

Утром 26 июля россияне дронами атаковали Днепропетровскую область. В Кривом Роге в результате удара загорелся единственный в городе Эпицентр

Об этом сообщает "Свои", передает RegioNews.

В местных СМИ отметили, что это единственный строительный гипермаркет в Кривом Роге. Он проработал почти 19 лет – с 29 декабря 2007 года. Там работало около 400 человек. В результате атаки произошел масштабный пожар: на кадрах с места событий можно увидеть густой черный дым.

Впоследствии россияне вторично ударили по Кривому Рогу. В сети появилось видео атаки. Информация о пострадавших еще не поступала.

Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удары по Киеву. В столице загорелись пожары в нескольких районах.