10:15  26 июля
Удар по Эпицентру в Кривом Роге: россияне ударили дроном дважды - появилось видео атаки
12:35  26 июля
Запорожье в огне: россияне ударили КАБами – есть погибший
15:05  26 июля
В Румынии сбили российский "Шахед": МИД вызвал посла РФ
UA | RU
UA | RU
26 июля 2026, 20:30

Ведущую Машу Ефросинину ограбили за границей

26 июля 2026, 20:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Маша Ефросинина недавно вернулась с отдыха из Испании. Однако оказалось, что некоторые ее вещи исчезли

Об этом ведущая рассказала в своем блоге, передает RegioNews.

По словам Маши Ефросининой, она разбирала дорожную косметичку и увидела, что некоторые вещи исчезли. В частности, это тональный крем, тушь, кисти для макияжа и даже брендированный карандаш для губ от близкой подруги Оли Поляковой. Ведущая отметила, что это печальнее, чем тот случай, когда у нее украли деньги.

"Когда-то, когда я не могла позволить себе номер с сейфом в парижской гостинице, у меня из 500 евро, которые я спрятала в чемодане, кто-то из уборщиц вытащил четыре купюры по 50 евро и украл. Сейчас собираюсь на работу, достаю из чемодана косметичку, которую всегда беру с собой в путешествии, и вижу, что оттуда последние тональный крем, тушь, кисти и даже карандаш для губ от Оли Поляковой. Почему-то досаднее, чем спертые наличные", - говорит ведущая.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что основная ее прибыль во время войны – это рекламные интеграции и публичные выступления. В частности, люди покупают билеты на ее форумы и конгрессы, а за рубежом также приглашают выступать перед аудиторией украинских женщин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о первой ошибке после свадьбы
25 июля 2026, 01:35
Певица Елена Тополя призналась, какую сумму может получить за выступление
25 июля 2026, 00:55
Украинская актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу
25 июля 2026, 00:35
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Певица Елена Тополя призналась, кто после развода обеспечивает детей
26 июля 2026, 20:50
Дешевого меда в Украине не будет: эксперты объяснили, что с ценами
26 июля 2026, 19:50
Впереди нас ждет подорожание дизтоплива
26 июля 2026, 19:30
В Донецкой области россияне атаковали дроном полицейских
26 июля 2026, 18:55
Пограничники показали, как всю неделю накрывали россиян огнем по всем направлениям
26 июля 2026, 18:35
В Харькове россияне попали в дом: появилось видео удара
26 июля 2026, 17:50
В Чернигове российский дрон атаковал АТБ: среди погибших ребенок
26 июля 2026, 16:50
В Кривом Роге подожгли автомобиль Новой почты
26 июля 2026, 16:35
ВСУ ударили по оккупированному Крыму: атаковали Черноморнефтегаз
26 июля 2026, 15:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Сергей Куюн
Борислав Береза
Владимир Кудрицкий
Все блоги »