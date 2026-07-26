Ведущую Машу Ефросинину ограбили за границей

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Маша Ефросинина недавно вернулась с отдыха из Испании. Однако оказалось, что некоторые ее вещи исчезли

Об этом ведущая рассказала в своем блоге, передает RegioNews.

По словам Маши Ефросининой, она разбирала дорожную косметичку и увидела, что некоторые вещи исчезли. В частности, это тональный крем, тушь, кисти для макияжа и даже брендированный карандаш для губ от близкой подруги Оли Поляковой. Ведущая отметила, что это печальнее, чем тот случай, когда у нее украли деньги.

"Когда-то, когда я не могла позволить себе номер с сейфом в парижской гостинице, у меня из 500 евро, которые я спрятала в чемодане, кто-то из уборщиц вытащил четыре купюры по 50 евро и украл. Сейчас собираюсь на работу, достаю из чемодана косметичку, которую всегда беру с собой в путешествии, и вижу, что оттуда последние тональный крем, тушь, кисти и даже карандаш для губ от Оли Поляковой. Почему-то досаднее, чем спертые наличные", - говорит ведущая.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что основная ее прибыль во время войны – это рекламные интеграции и публичные выступления. В частности, люди покупают билеты на ее форумы и конгрессы, а за рубежом также приглашают выступать перед аудиторией украинских женщин.