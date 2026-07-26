В Харькове россияне попали в дом: появилось видео удара

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В сети показали кадры попадания в здание в Харькове. Число раненых возросло

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Известно, что в результате попадания в дом в Харькове 12 человек пострадали. В частности, у 75-летней, 42-летней женщины, а также 62-летнего мужчины диагностировали острую реакцию на стресс.

Также в ОВА говорили, что среди пострадавших 10-летний мальчик .

Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удары по Киеву. В столице загорелись пожары в нескольких районах.