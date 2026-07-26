Дешевого меда в Украине не будет: эксперты объяснили, что с ценами

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В Украине будут продолжать расти цены на мед. При этом выбор может сократиться

Об этом сообщает OBOZREVATEL, передает RegioNews.

Исполнительный директор пасечного хозяйства Ярослав Билык объяснил, что ситуация для медосборной отрасли Украины уже несколько лет складывается не лучшим образом. По словам эксперта, можно выделить следующие факторы:

засушливое лето 2024 и 2025 годов;

разрушительные поздние заморозки весной 2025-го уничтожили цветение ранних медоносов;

морозная и снежная зима 2026 года нанесла серьезный удар по пасекам;

заморозки весной уничтожили существенную часть цветов, из-за чего пчелы потеряли источник цветочной пыльцы – основного белка, который невозможно полноценно заменить искусственными аналогами.

При этом ценники на мед выросли, но это все равно не перекрывает рисков для пчеловодов. По словам эксперта, в Украине также подорожали пчелопакеты, сами пчелосемьи, инвентарь и необходимые материалы. Поэтому будущее нового сезона зависит еще и от того, не будет ли повторных заморозков.

Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.