Певица Елена Тополя призналась, кто после развода обеспечивает детей

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Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Елена Тополь отметила, что она не препятствует общению детей с отцом. Иногда младшая Маша может даже ночевать у папы.

"Детки живут со мной, иногда Тарас забирает Машеньку ночевать к себе. Конечно, они нуждаются в общении этого, я бы сказала нуждаются больше именно в общении и времяпрепровождении. Но есть работа, разные туры и все остальное. Это, в принципе, всегда было, поэтому для детей это не новость. Ребята сейчас уже юноши, им нужно побольше погулять, друзей домой пригласить, поэтому мы дома устраиваем их встречи. Я не препятствую, но они сами выбирают так", - объяснила певица.

Она также добавила, что Тарас Тополь действительно обеспечивает детей после развода. Однако, конечно, есть вещи, за которые она платит как мама.

"Да, он обеспечивает детей, но есть вещи, которые я сама тоже. Я сама зарабатываю, сама себя обеспечиваю и обеспечиваю все, что я хочу сама дать детям. Я ни у кого ничего не спрашиваю, я просто это делаю и все", – говорит Елена Тополя.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.