Запорожье в огне: россияне ударили КАБами – есть погибший
Днем 26 июля российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки в городе вспыхнули пожары
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, зафиксировано попадание по одному из объектов гражданской инфраструктуры. Также, к сожалению, известно об одном погибшем в результате вражеской атаки. Сообщают, в частности, о раненом местном жителе.
"Повреждения также получили здания, расположенные рядом с местом попадания", - говорит председатель ОВА.
Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удары по Киеву. В столице загорелись пожары в нескольких районах.
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