В Донецкой области россияне атаковали дроном полицейских
Российские военные в очередной раз атаковали Краматорск. Одной из "целей" врага стала машина украинских полицейских
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что российский FPV-Дрон попал в экипаж патрульных. К счастью, полицейские успели вовремя покинуть автомобиль. Однако в результате удара врага один из патрульных получил ранения. Ему оказали помощь, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"Также значительные повреждения получил служебный автомобиль. Мы рядом — даже под вражеским огнем", - говорят в полиции.
Напомним, ранее в Сумской области россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС.
Российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под СумамиВсе новости »
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