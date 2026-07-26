В Донецкой области россияне атаковали дроном полицейских

Фото: Национальная полиция

Российские военные в очередной раз атаковали Краматорск. Одной из "целей" врага стала машина украинских полицейских

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что российский FPV-Дрон попал в экипаж патрульных. К счастью, полицейские успели вовремя покинуть автомобиль. Однако в результате удара врага один из патрульных получил ранения. Ему оказали помощь, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Также значительные повреждения получил служебный автомобиль. Мы рядом — даже под вражеским огнем", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС.