В Запорожье дерево упало и раздавило авто – водитель погиб

В Запорожье 26 апреля в результате непогоды погиб мужчина. Несмотря на то, что ураган длился около 20 минут, он успел повлечь за собой серьезные последствия

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожья, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра дерево упало на легковой автомобиль, в котором находился водитель.

В результате удара мужчину зажало конструкциями поврежденного транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали тело 39-летнего водителя с помощью специального оборудования. Также они распилили дерево и убрали его с проезжей части дороги.

Напомним, в Украине непогода привела к трагическим последствиям, погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок.

Как известно, 26 апреля в западных и центральных регионах прошли сильные дожди с градом. В Киевской области сильный ветер сорвал крышу. Также в Харьковской области сообщали об обесточивании.