Рубка лісу закінчилася трагедією: на Закарпатті загинув чоловік

Фото: Telegram/Віталій Глагола

У Хустському районі Закарпатської області сталася смертельна подія під час заготівлі деревини у високогірній місцевості

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, інцидент трапився на вихідних поблизу села Вучкове Міжгірської громади у важкодоступному гірському районі.

Місцевий мешканець загинув на місці внаслідок падіння дерева, яке він самостійно рубав. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Поруч із чоловіком перебували його родичі, які стали свідками трагедії та перебували у стані сильного психологічного шоку.

Медики надали їм невідкладну психологічну допомогу, після чого рятувальники безпечно спустили їх із гір до населеного пункту.

Нагадаємо, у Запоріжжі дерево впало і розчавило авто, водій загинув. Тіло 39-річного чоловіка деблокували за допомогою спеціального обладнання. Трагедія сталася 26 квітня. Тоді у регіоні вирувала негода.