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В Румынии сбили российский "Шахед": МИД вызвал посла РФ
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26 июля 2026, 15:05

В Румынии сбили российский "Шахед": МИД вызвал посла РФ

26 июля 2026, 15:05
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Фото из открытых источников
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За последние три дня румынские военные сбили уже три российских дрона. Зрительно сбитый дрон идентифицировали как аппарат типа "Шахед"

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Глава внешнеполитического ведомства Румынии Оаны Цой отметила, что это недопустимо, чтобы РФ продолжала нарушать пространство Румынии (которое также является пространством НАТО). В связи с этим посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии.

Напомним, что 24 июля румынские военные впервые сбили российский дрон, улетевший в угли территории страны. 25 июля западнее города Сфинта-Георге сбили еще один российский дрон. Теперь президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбитии дрона уже в воскресенье, 26 июля. Это означает, что российские дроны залетают на территорию Румынии несколько дней подряд.

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