Пограничники показали, как всю неделю накрывали россиян огнем по всем направлениям

Фото: Госпогранслужба

Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" показали результат через неделю. Военные поделились видео с эффектными ударами по врагу

Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.

В частности, на Гуляйпольском направлении аэроразведчики обнаружили и поразили значительное количество вражеских артиллерийских систем. Кроме того, украинские военные атаковали мотоциклы, которые используют для быстрого передвижения.

На Лиманском направлении атаковали логистические маршруты и пехоту россиян. На Добропольском направлении украинские защитники отразили масштабный штурм, а затем продолжили системно уничтожать личный состав противника, а также его мотоциклы и квадроциклы.

В Торецком направлении украинские военные атаковали врага, в частности, в укрытиях. Уничтожили автомобили типа "буханка".

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.