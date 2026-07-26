В Чернигове российский дрон атаковал АТБ: среди погибших ребенок

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Об этом сообщил мэр Чернигова, передает RegioNews.

По словам Александра Ломако, российский дрон попал в магазин АТБ. Известно о нескольких раненых местных жителях и двух погибших. К сожалению, среди погибших – ребенок 10 лет.

"Соболезнование родным погибших и быстрого выздоровления пострадавшим.

Черниговцы, держимся", - пишет городской голова.

Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удары по Киеву. В столице загорелись пожары в нескольких районах.