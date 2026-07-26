В Кривом Роге подожгли автомобиль Новой почты
Инцидент произошел вечером 25 июля. Неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший Новой почте
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Пламя охватило машину очень быстро. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Спасатели потушили огонь, но магина существенно повредилась.
Впоследствии в местных каналах сообщили, что предполагаемого поджигателя задержали "по горячим следам". Предварительно мужчину остановили правоохранители по ориентированию и описанию свидетелей.
Напомним, в Кропивницком в банке 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег . От госпитализации он отказался, медики оценили его состояние как некритическое.
В Сумах из-за дроновой атаки погибли трое водителей "Новой почты"Все новости »
25 июля 2026, 10:22Россияне ударили КАБом по грузовому отделению "Новой почты" в Изюме
24 июля 2026, 09:56
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Ведущую Машу Ефросинину ограбили за границей
26 июля 2026, 20:30Дешевого меда в Украине не будет: эксперты объяснили, что с ценами
26 июля 2026, 19:50Впереди нас ждет подорожание дизтоплива
26 июля 2026, 19:30В Донецкой области россияне атаковали дроном полицейских
26 июля 2026, 18:55Пограничники показали, как всю неделю накрывали россиян огнем по всем направлениям
26 июля 2026, 18:35В Харькове россияне попали в дом: появилось видео удара
26 июля 2026, 17:50В Чернигове российский дрон атаковал АТБ: среди погибших ребенок
26 июля 2026, 16:50ВСУ ударили по оккупированному Крыму: атаковали Черноморнефтегаз
26 июля 2026, 15:45В Румынии сбили российский "Шахед": МИД вызвал посла РФ
26 июля 2026, 15:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »