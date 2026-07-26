В Кривом Роге подожгли автомобиль Новой почты

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Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пламя охватило машину очень быстро. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Спасатели потушили огонь, но магина существенно повредилась.

Впоследствии в местных каналах сообщили, что предполагаемого поджигателя задержали "по горячим следам". Предварительно мужчину остановили правоохранители по ориентированию и описанию свидетелей.

Напомним, в Кропивницком в банке 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег . От госпитализации он отказался, медики оценили его состояние как некритическое.