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26 июля 2026, 16:35

В Кривом Роге подожгли автомобиль Новой почты

26 июля 2026, 16:35
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Фото из открытых источников
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Инцидент произошел вечером 25 июля. Неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший Новой почте

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пламя охватило машину очень быстро. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Спасатели потушили огонь, но магина существенно повредилась.

Впоследствии в местных каналах сообщили, что предполагаемого поджигателя задержали "по горячим следам". Предварительно мужчину остановили правоохранители по ориентированию и описанию свидетелей.

Напомним, в Кропивницком в банке 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег . От госпитализации он отказался, медики оценили его состояние как некритическое.

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