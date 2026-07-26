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26 июля 2026, 15:45

ВСУ ударили по оккупированному Крыму: атаковали Черноморнефтегаз

26 июля 2026, 15:45
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Фото из открытых источников
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Военными подтверждено поражение Тюменского НПЗ и других военных объектов противника. В частности, ВСУ нанесли удар по объекту "Черноморнефтегаз"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 26 июля украинские военные нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника. В частности, атакован объект Черноморнефтегаза в районе Внукового (АР Крым).

Военные рассказали, что во время оккупации полуострова россияне используют Черноморнефтегаз для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей оккупантов.

Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа Герань / Гербера в районе Черноморского (АР Крым). Украинские военные ударили по автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

"Также нанесено поражение состава БпЛА противника в районе Краснопоповки и района сосредоточения живой силы противника в Пурдовке Луганской области", - рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.

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