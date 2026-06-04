Почти $2000 взяток: на Закарпатье будут судить бывшего врача МСЭК

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На Закарпатье в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего врача-терапевта Хустской МСЭК, обвиняемой в получении неправомерной выгоды при содействии в продолжении группы инвалидности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантка получала деньги за влияние на рассмотрение документов и прохождение процедур, связанных с продолжением инвалидности, без затягивания процесса и препятствий.

Правоохранители задокументировали получение почти 2000 долларов США за предоставление таких "услуг".

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы в суд по ч. 1, 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное обвиняемой грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Также установлено, что разоблачение бывшего врача стало возможным в рамках расследования другого эпизода коррупции в системе МСЭК на Хустщине. Тогда правоохранители разоблачили бывшего главу врачебно-консультационной комиссии и ее подчиненного.

В рамках документирования схемы следователи разоблачили семерых медицинских работников и шестерых граждан, причастных к получению и оказанию взяток за содействие в продолжении группы инвалидности. Все обвинительные акты уже направлены в суд.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности. Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.

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