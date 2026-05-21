21 мая 2026, 10:52

Фейковая инвалидность жен: на Ровенщине трем военным объявили подозрение

Фото: ГБР
ГБР сообщило о подозрении трем военнослужащим, пытавшимся уволиться со службы, используя фиктивные документы об инвалидности

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчины были призваны в ряды ВСУ в 2025 году и проходили службу преимущественно на территории Ровенской области. С целью увольнения они приобрели поддельные справки о якобы установлении ІІ группы инвалидности их супругам и добавили их в рапорты.

Во время проверки у командования возникли сомнения в достоверности документов. Выяснилось, что справки содержали подписи лиц, фактически не работающих в соответствующем медицинском учреждении.

Один из фигурантов ранее уже пытался незаконно пересечь государственную границу и после этого была мобилизована.

Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к изготовлению и продаже поддельных документов, а также проверяются факты увольнения других военнослужащих при подобных обстоятельствах.

Трем военным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее в Харьковской области двое сержантов уволились со службы из-за фейковой инвалидности жен. Кроме этого, при увольнении каждый из них получил от государства около 100 тысяч гривен выплат.

