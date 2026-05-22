22 мая 2026, 14:23

Требовал $12 тыс. за закрытие дела: в Мукачево задержали скандального адвоката

Фото: Telegram/Виталий Глагола
В Мукачево на автозаправочной станции задержан адвокат Андрей Ильтьо, подозреваемый в требовании 12 тысяч долларов за влияние на закрытие уголовного производства в Государственном бюро расследований

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Данную информацию также подтвердили источники ZAXID.NET в правоохранительных органах. Задержание произошло на территории АЗС.

По предварительной версии, адвокат мог использовать поддельные документы ГБР и требовать деньги за якобы содействие в закрытии дела, которое расследовали следователи Бюро.

Официально в ГБР ситуацию пока не комментируют.

Справка: Андрей Ильтьо занимается адвокатской деятельностью с 2011 года.

В 2023 году он уже получал подозрение по делу о возможных земельных махинациях в Ужгородском районе, где речь шла о незаконной регистрации участка площадью 1,75 га. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, на Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении врачу-урологу районной больницы, подозреваемому в продаже фиктивных диагнозов для получения отсрочки от мобилизации. Медик требовал деньги из военнообязанных за оформление медицинских документов о якобы наличии мочекаменной болезни.

Закарпатье Мукачево адвокат взятка ГБР
