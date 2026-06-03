Схема побега за границу за $5000: на Закарпатье задержали пограничника

Фото: Telegram/Виталий Глагола

На Закарпатье правоохранители задержали военнослужащего пограничной службы и его сообщника – бывшего пограничника, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчины через государственную границу

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты за 5000 долларов США обещали помочь военнообязанному незаконно пересечь границу через участок отдела пограничной службы "Бадалово".

Оперативники СБУ совместно с подразделением "Лужанка" задержали мужчин на окраине Ужгорода сразу после передачи денег.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли 5000 долларов, мобильные телефоны и транспортные средства.

Оба задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время им планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, депутат горсовета Харькова организовал "трансфер" мужчин в Румынию. По данным следствия, он действовал в сговоре с 28-летним работником местного кафе. Для конспирации участники схемы общались через мессенджер Threema, где обсуждали детали "услуг".