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04 червня 2026, 10:48

Майже $2000 хабарів: на Закарпатті судитимуть колишню лікарку МСЕК

04 червня 2026, 10:48
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Закарпатті до суду скерували обвинувальний акт стосовно колишньої лікарки-терапевта Хустської МСЕК, яку обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у продовженні групи інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантка отримувала гроші за вплив на розгляд документів і проходження процедур, пов’язаних із продовженням інвалідності, без затягування процесу та створення перешкод.

Правоохоронці задокументували одержання майже 2 000 доларів США за надання таких "послуг".

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду за ч. 1, 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вчинене обвинуваченій загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Також встановлено, що викриття колишньої лікарки стало можливим у межах розслідування іншого епізоду корупції в системі МСЕК на Хустщині. Тоді правоохоронці викрили колишню голову лікарсько-консультаційної комісії та її підлеглого.

Загалом у межах документування схеми слідчі викрили сімох медичних працівників і шістьох громадян, причетних до одержання та надання хабарів за сприяння у продовженні групи інвалідності. Усі обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність. Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.

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