В рамках расследования правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на ветерана войны в Тячеве на Закарпатье

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

"Реагируя на видео нападения на бывшего военнослужащего в городе Тячев, которое было распространено в СМИ, правоохранителями внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Речь идет о дерзком хулиганском избиении ветерана в общественном месте группой лиц, в том числе с применением бейсбольной биты", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, событие произошло 1 апреля около 16:00 возле местного спорткомплекса. Между ветераном и группой местных жителей возникла ссора, во время которой потерпевшему нанесли телесные повреждения.

Известно об инциденте стало лишь 8 апреля после обнародования видео нападения в соцсети.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя Закарпатской областной прокуратуры Мирослава Пацкана.

"Военных и ветеранов нужно поддерживать, а не нападать на них. Любые нападения на них недопустимы и влекут предусмотренную законом ответственность", – подчеркнул он.

Продолжается установление всех причастных к преступлению и выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали 25-летнего жителя соседнего села, который жестоко избил 42-летнего местного жителя, находящегося на реабилитации военнослужащего. Злоумышленнику светит от 5 до 8 лет.