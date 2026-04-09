09 квітня 2026, 09:43

На Закарпатті побили ветерана війни: правоохоронці шукають нападників

Скриншот із відео
У рамках розслідування правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до нападу на ветерана війни в Тячеві на Закарпатті

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Реагуючи на відео нападу на колишнього військового у місті Тячів, яке було поширено у медіа, правоохоронцями внесені відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України. Йдеться про зухвале хуліганське побиття ветерана у громадському місці групою осіб, у тому числі із застосуванням бейсбольної бити", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, подія сталася 1 квітня близько 16:00 неподалік місцевого спорткомплексу. Між ветераном та групою місцевих мешканців виникла сварка, під час якої потерпілому завдали тілесних ушкоджень.

Відомо про інцидент стало лише 8 квітня, після оприлюднення відео нападу у соцмережі.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана.

"Військових та ветеранів потрібно підтримувати, а не нападати на них. Будь-які напади на них є неприпустимими і тягнуть передбачену законом відповідальність", – наголосив він.

Триває встановлення всіх причетних до злочину та з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації. Зловмиснику світить від 5 до 8 років.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
