На Закарпатті побили ветерана війни: правоохоронці шукають нападників

Скриншот із відео

У рамках розслідування правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до нападу на ветерана війни в Тячеві на Закарпатті

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Реагуючи на відео нападу на колишнього військового у місті Тячів, яке було поширено у медіа, правоохоронцями внесені відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України. Йдеться про зухвале хуліганське побиття ветерана у громадському місці групою осіб, у тому числі із застосуванням бейсбольної бити", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, подія сталася 1 квітня близько 16:00 неподалік місцевого спорткомплексу. Між ветераном та групою місцевих мешканців виникла сварка, під час якої потерпілому завдали тілесних ушкоджень.

Відомо про інцидент стало лише 8 квітня, після оприлюднення відео нападу у соцмережі.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана.

"Військових та ветеранів потрібно підтримувати, а не нападати на них. Будь-які напади на них є неприпустимими і тягнуть передбачену законом відповідальність", – наголосив він.

Триває встановлення всіх причетних до злочину та з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації. Зловмиснику світить від 5 до 8 років.